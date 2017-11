01/11/2017 - 14h06min

Prefeito Izauri recebe coordenação do Hospital do Câncer de Barretos

[ FOTO: Ascom Prefeitura ] Prefeito Izauri recebe em seu gabinete a coordenação do Hospital do Câncer de Barretos.



O prefeito de Naviraí, Izauri de Macedo, recebeu em seu gabinete na segunda-feira (30/10), o coordenador do Hospital do Câncer de Barretos, Ademar Capuci. O prefeito também recebeu os coordenadores da ação Direito de Viver, evento que foi realizado no mês passado em Naviraí cuja renda foi revertida para o Hospital do Câncer de Barretos.



Ademar Capuci é representante da instituição no Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso. O coordenador trocou ideias com a atual administração sobre o funcionamento e as pretensões do Hospital do Câncer de Barretos para com Naviraí e região.



O prefeito Izauri falou da relação de parcerias que têm há muito tempo com a mesma, onde Naviraí sempre promoveu eventos em benefício do hospital, reconhecendo o alto valor que o Hospital do Câncer de Barretos empresta em favor da comunidade naviraiense no atendimento aos portadores dessa doença.



A comissão composta pelo coordenador estadual Ademar Capuci trouxe a proposta de que as mulheres de Naviraí possam aproximar-se ainda mais da instituição usufruindo dos benefícios da Unidade de Diagnóstico de Nova Andradina-MS.



O prefeito Izauri elogiou a instituição, dizendo que Naviraí tem um carinho muito grande pela mesma, dado a grande experiência de sua equipe médica, seus aparelhos ultra-modernos empregados no tratamento e a atenção que é dispensada aos pacientes de Naviraí tanto em Barretos, como também em Lins-SP e Nova Andradina.



O coordenador Estadual do Hospital disse que a vinda de sua equipe é para dar a boa notícia à comunidade que em Nova Andradina foi instalada uma central de atendimento, com equipamentos sofisticados capazes de diagnosticar a doença com a devida antecedência e, ao mesmo tempo, pedir a conscientização das mulheres para os diagnósticos e tratamentos, evitando assim a instalação da doença e, para isso, frisou ser necessário as parcerias com os municípios.



Ademar Capuci disse que o Hospital de Câncer de Barretos tem um projeto com o Governo do Mato Grosso do Sul, projeto este ambicioso e único na América Latina que permitirá uma cobertura ampla à todas as mulheres do Estado.



Presente na comitiva, a enfermeira Bruna falou sobre a importância da parceria, elogiando a atenção que o prefeito Izauri e o presidente da Comissão Organizadora de Arrecadação de Fundos em Naviraí (Wilson Xavier) têm dado à instituição, solicitando que encabecem juntamente com a Gerência Municipal de Saúde a divulgação e encaminhamento das mulheres naviraienses para a realização de diagnósticos quando da chegada da carreta do Hospital a Naviraí.



Wilson Xavier falou da importância da parceria de Naviraí com o Hospital, que permitirá um atendimento sofisticado às mulheres na prevenção antecipada e segura de cura do câncer de mama e de colo do útero. A proposta é a de que, gradativamente, as mulheres que realizam esses tratamentos através do Sistema Único de Saúde (SUS) passem a fazê-los através dos protocolos de Barretos.



O gerente municipal de Saúde, Edivan Thiago Barbosa, elogiou a parceria firmada com a administração dizendo que o Hospital do Câncer de Barretos tem uma capacidade diagnóstica muito grande e o envio das mulheres para Nova Andradina, como um pólo de atendimento muito avançado representando, com certeza, um grande passo em benefício das pacientes de Naviraí e região.



O prefeito Izauri reafirmou que a abertura que o Hospital de Câncer de Barretos proporciona a Naviraí é de uma importância sem igual. A administração municipal focará numa campanha de conscientização às mulheres para que procurem os locais de pronto atendimento, na necessidade da sociedade e, mais especialmente, das mulheres de se aproximarem do Hospital do Câncer de Barretos, que contam com equipe médica e equipamentos modernos capazes de captar essa doença com precisão.



O prefeito agradeceu a participação da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Naviraí, que tem a liderança da senhora Marlene Neme Pereira, que presta relevantes serviços acolhendo e encaminhando as mulheres para tratamento.



Ascom Prefeitura

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Prefeito Naviraí Izauri de Macedo Coordenador Hospital do Câncer de Barretos Direito de Viver

Editoria: Naviraí