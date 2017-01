11/01/2017 - 08h32min

Número de casos de doença misteriosa sobe para 52 na Bahia

[ FOTO: Divulgação ] Foram registrados casos em Salvador, Vera Cruz e Lauro de Freitas.



O número de casos suspeitos da doença misteriosa que provoca dor muscular intensa e deixa urina preta chegou a 52 na Bahia, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) divulgados nesta terça-feira (10).



A contabilização é referente ao período entre 14 de dezembro de 5 de janeiro deste ano. No último boletim divulgado pelo órgão, com registros até 30 dezembro de 2016, os casos suspeitos eram 30. Até 19 de dezembro do ano passado, eram 22.



Em relação ao último boletim, foram 22 novos casos registrados. Segundo a Sesab, não é possível afirmar que as situações tenham ocorrido exatamente entre o último levantamento e o atual (de 31 de dezembro e 5 de janeiro), pois podem se tratar de notificações tardias.



Todos os novos casos foram registrados em Salvador, que desde o ínicio do levantamento já contabiliza 50 suspeitas da doença. Além da capital, também há registros em Vera Cruz (1) e Lauro de Fretas (1).



Os quadros investigados estão sendo tratados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) como "mialgia [dor] aguda a esclarecer", pois ainda não há informações sobre as causas da doença. Uma das hipóteses é de que possa estar relacionada ao consumo de peixe.



G1

Fonte: Assessoria de Imprensa

