Casa Lar, Abrigo e Lar do Menor recebem doação da Prefeitura

Na foto, dr. Izauri e seu vice Sakae, com Marcelo (Parque) e os representantes das entidades e gerentes.



Em uma ação de solidariedade e apoio a três importantes entidades que prestam atendimentos especiais a idosos, andarilhos e crianças órfãs, o prefeito doutor José Izauri de Macedo e seu vice, Sakae Kamitani, com a presença dos gerentes municipais Telma Minari (Assistência Social), Carol Touro (Cultura), Ana Paula Rocha (Obras) e Clodomiro Nicacio (Finanças), repassaram aos representantes da Casa Lar Santo Antonio (Hélio Geromini Sobrinho), Abrigo São José (Dalmo Freitas Barbosa e a secretária Madalena Barbosa), a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada uma.



Segundo o prefeito doutor Izauri a iniciativa foi pactuada entre a administração municipal e o proprietário do Parque de Diversões Palylândia, Marcelo de Oliveira, que está instalado no espaço da antiga feirinha, cujo alvará de licença tinha vencido dia 03 de janeiro e ele teria solicitado uma semana de prorrogação e em troca repassaria o valor as três entidades, o que foi aceito pela Prefeitura.



Os representantes das entidades agradeceram a ação do prefeito, dizendo que veio em boa hora, pois toda e qualquer ajuda é de suma importância para a continuidade do atendimento a aqueles que das mesmas necessitam.



