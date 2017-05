11/05/2017 - 11h10min

Caixa abre no próximo sábado para atender demanda de saque do FGTS

As agências da Caixa Ecômica Federal abrem com horário diferenciado a partir de sexta-feira (12), quando começa a terceira fase de saques das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).



Na sexta-feira, o atendimento ao público tem início duas horas mais cedo, às 9h. Também haverá expediente no sábado (13), das 9h às 15h. Na segunda (15) e na terça (16), as agências continuam abrindo duas horas mais cedo.



Nesta etapa de pagamentos, têm direito a sacar o benefício 7,6 milhões de trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto. O valor disponível para saque neste terceiro período chega a R$ 10,8 bilhões, o que equivale a 25% do total disponível de acordo com a MP 763/2016.



De acordo com balanço divulgado na tarde de hoje pela Caixa, até o dia 5 de maio, foram pagos R$ 16,6 bilhões a 10,6 milhões de trabalhadores relativos às contas inativas do FGTS das duas primeiras fases do cronograma. O valor equivale a 91% do total liberado para o período, de R$ 18,1 bilhões.



A relação das agências que abrirão no sábado será disponibilizada pela Caixa a partir de quarta-feira. Os interessados poderão fazer a consulta no site do banco.



