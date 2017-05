11/05/2017 - 10h56min

Investigação aponta superfaturamento em quatro rodovias e no Aquário

[ FOTO: Marcos Ermínio/CGNews ] Delegados falaram sobre a 4ª fase operação Lama asfáltica



A quarta fase da Operação Lama Asfáltica, a Máquinas de Lama, identificou superfaturamento em obras de quatro rodovias e do Aquário do Pantanal, segundo PF (Polícia Federal) e CGU (Controladoria-Geral da União), que, nesta quinta-feira (11), concedem coletiva de imprensa, após o cumprimento dos mandados.



Ao todo, o prejuízo com o esquema é de R$ 150 milhões. Clique aqui para acompanhar ao vivo.



Conforme os policiais, as irregularidades aconteceram nas rodovias MS-436, 180, 040, 295. Os recursos teriam sido pagos, mas não aplicados nas obras, indicando sobrepreço e superfaturamento.



Somente na obra do Aquário do Pantanal, inacabada com gastos que superam R$ 200 milhões, o prejuízo foi de R$ 2 milhões.



Nesta manhã, agentes estiverem um pouco antes das 6 horas na casa do ex-governador. De lá, ele foi levado para depor na sede da PF e depois seguiu para o Patronato Penitenciário, onde colocou a tornozeleira eletrônico, medida utilizada como alternativa à prisão.



No interior, a ação também está sendo realizada em Nioaque e Porto Murtinho, além de ter desdobramentos em São Paulo e Curitiba.



Na Capital, o ex-governador André Pucinelli (PMDB); o filho dele, André Pucinelli Junior; o dono da gráfica alvorada, Mirched Jafar Júnior e sua esposa Rosana e o ex-secretário adjunto de Fazenda André Cance foram levados à sede da PF (Polícia Federal) para prestarem depoimentos.



O ex-secretário e dono da gráfica foram presos hoje por conta da operação. A terceira prisão ainda não foi anunciada. Os detalhes continuam sendo repassados na coletiva de imprensa, que ocorre na sede da Polícia Federal.



CGNews

Fonte: Campo Grande News

TAGs: Aquário André Rodovia

Editoria: Geral