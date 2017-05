11/05/2017 - 08h22min

Ao lado do advogado, Puccinelli presta depoimento a delegado da PF

[ FOTO: Divulgação ] André está sendo acusado de desvio de dinheiro e propinas durante a sua gestão.



O ex-governador André Puccinelli (PMDB) já está prestando depoimento a um delegado na sede da Polícia Federal em Campo Grande, acompanhado de seu defensor, o advogado Renê Siufi.



Siufi chegou à superintendência da PF pouco depois de seu cliente, mas também não quis falar com a imprensa.



A 4ª fase da Operação Lama Asfáltica, batizada de Máquinas de Lama, investiga desvios e propinas durante a gestão de André Puccinelli (PMDB) que chegam a R$ 150 milhões.



Durante as investigações, os policiais encontraram provas que os desvios eram feitos por meio de direcionamento de licitações públicas, superfaturamento de obras públicas, aquisição fictícia ou ilícita de produtos e corrupção de agentes públicos. Para os investigadores, a organização criminosa ainda tentou ocultar a origem do dinheiro desviado, o que configurou o crime de lavagem de dinheiro.



Para justificar a propina, o grupo alugava máquinas e equipamentos utilizados em obras do governo estadual. As investigações mostraram que tais negociações de locação nunca existiram de fato, foram feitas apenas para dar uma origem lícita aos recursos financeiros. Foram estes alugueis que serviram para batizar a operação de Máquinas de Lama.



Além de Campo Grande, 270 agentes da PF, CGU e RF estão nas cidades de Nioaque, Porto Murtinho e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, São Paulo (SP) e Curitiba (PR), são alvos dos Operação que cumpre três mandados de prisão preventiva, nove de condução coercitiva, 32 de busca e apreensão além do sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e empresas investigadas.



MídiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: ex-governador André Puccinelli depoimento Polícia Federal Campo Grande Operação Lama Asfáltica

Editoria: Polícia