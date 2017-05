11/05/2017 - 08h40min

Municípios de MS receberam R$ 79 milhões do FPM

Municípios de Mato Grosso do Sul receberam ontem R$ 79.046.815,59 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referentes ao primeiro decêndio de maio.



Embora superior ao volume repassado no mês anterior, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) alerta que não há motivos para comemorações.



De acordo com o presidente da instituição, o prefeito de Bataguassu Pedro Caravina, historicamente, a receita do FPM aumenta no mês de maio, em decorrência do prazo final para a declaração do Imposto de Renda. No entanto, embora tenha crescido em comparação com o mês de abril, o que já era esperado, o decêndio caiu consideravelmente em comparação com o mesmo período do ano anterior.



“O mês de maio é o melhor em receita do FPM de todo o ano. Sempre foi assim. É em comparação com o ano anterior que precisamos estar atentos. Os prefeitos não podem se empolgar muito, uma vez que os próximos meses tendem a ser de queda na arrecadação”, disse.



Segundo o levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), no mesmo período do ano passado, os municípios de Mato Grosso do Sul haviam recebido R$ 85,954 milhões bruto, montante 8,04% superior ao deste ano, R$ 79,046 milhões brutos.



