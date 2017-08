11/08/2017 - 08h50min

Governador e vice se reúnem com grêmios estudantis para bate-papo

[ FOTO: Luciano Muta ] O Governador Reinaldo Azambuja e a vice, Rose Modesto estão presentes no evento.



Reinaldo Azambuja e Rose Modesto (PSDB) participam, nesta sexta-feira (11), do 1º Encontro dos Grêmios Estudantis - Fortalecendo o Protagonismo Juvenil, em Campo Grande.



No Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, a partir das 8h30, evento prevê série de palestras, relato de experiências, apresentações culturais e bate-papo com o governador, enquanto a vice-governadora deve encerrar as atividades.



De acordo com o governo, a iniciativa visa fomentar o protagonismo juvenil ao fortalecer a atuação dos grêmios escolares no exercício da cidadania e melhoria da educação.



Acompanhados de um professor, participam do evento presidentes e vice-presidentes de 260 dos 304 grêmios estudantis da rede estadual de ensino. Estes já foram constituídos por eleição direta.



Com mandato de um ano, prorrogável por igual período, os candidatos devem estar matriculados a partir do 8º ano do ensino fundamental, além de conhecer o regimento escolar e projeto político-pedagógico da escola.



Os estudantes envolvidos no grêmio tendem a buscar estratégias para a solução de conflitos e representam os alunos nas decisões da comunidade escolar.



Confira programação do evento:



8h30 – Abertura: Apresentação cultural dos estudantes da EE Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa e mensagem de boas-vindas da secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta; e do secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery;



9h – Bate-papo com Reinaldo Azambuja, governador do Estado de Mato Grosso do Sul;



9h30 – Palestra: Comunicação não violenta sob o olhar da Defensoria Pública de MS, da Drª Marisa Nunes dos Santos Rodrigues, defensora pública;



10h – Relato de experiência sobre a atuação do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Zumbi dos Palmares, da Comunidade Furnas do Dionísio – Jaraguari;



10h30 – Palestra: Que político será você?, de Rafael Rodrigues, da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Juventude;



11h15 – Encerramento: Thiago Freitas, subsecretário de Políticas para a Juventude;



11h30 – Almoço;



13h30 – Palestra: Protagonismo Juvenil na Escola, de Rodrigo Estramanho de Almeida, doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP;



15h – Encerramento: Rose Modesto, vice-governadora do Estado de Mato Grosso do Sul.



