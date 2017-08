11/08/2017 - 08h58min

Coordenador fala de evento para Hospital de Barretos

[ FOTO: Jota Oliveira ] Advogado e presidente da comissão organizadora, doutor Wilson Vilalba Xavier, trabalhando muito.



A comissão organizadora que vem preparando com afinco e dedicação a promoção intitulada “Direito de Viver”, cuja renda auferida será destinada para o Hospital de Câncer de Barretos, onde centenas de naviraienses e pessoas de toda a região são atendidas, sob a presidência do advogado Wilson Vilalba Xavier, marcou para os dias 30 de setembro (sábado) e 1º de outubro (domingo) o evento deste ano de 2017, a ser realizada no Parque de Exposição Tatsuo Suekane, em Naviraí.



LEILÃO NO SÁBADO



Segundo doutor Wilson Xavier, presidente da comissão organizadora, este ano o tradicional leilão de bovinos e outras prendas oferecidas ocorrerá no sábado, dia 30 de setembro, com início previsto para as 17 horas no Tatersal do Parque de Exposições Tatsuo Suekane, enquanto no domingo, dia 1º de outubro, vai acontecer o almoço com o tradicional Costelão, quando irá ser preparado uma deliciosa costela das 11 as 13h30min, preparada pelos rotarianos da cidade, como acontece todos os anos nesta promoção, os quais contarão com total apoio de outras entidades como a Seleta, Lions, Vicentinos e outras entidades que sempre apoiam iniciativas dessa natureza.



No domingo tudo ficará preparado da melhor maneira possível para que as pessoas que colaborarem com o evento possam almoçar com tranquilidade, como aconteceu em anos anteriores.



Após o almoço, com início previsto para as 14 horas, vai acontecer o sorteio do Show de Prêmios, que irá oferecer 5 motocicletas, cujas cartelas estão sendo vendidas pelos integrantes das entidades participantes da promoção.







VELOCROSS SOLIDÁRIO



Este ano também teremos o Velocross Solidário, que é um desafio ciclístico a ser realizado a partir das 7 horas do domingo, dia 1º de outubro, com largada do Parque de Exposição, integrantes do Navi Biker e outros ciclistas estarão realizando esse passeio em apoio a promoção Direito do Viver, que pretende destinar em nome dos naviraienses recursos para a manutenção e os atendimentos do Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo.



APOIO A REDE FEMININA



O presidente da comissão, doutor Wilson Xavier, lembrou que parte da arrecadação oriunda dos ingressos do almoço, serão destinados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Naviraí, sendo que o restante arrecadado no evento será remetido a Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Câncer de Barretos.



ENTIDADES PARTICIPANTES



Participam desta promoção Direito de Viver: Rotary Club Naviraí, Lions Clube, Rotary Club Naviraí Integração, Seleta, Casa da Amizade, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Apae de Naviraí, Sindicato Rural de Naviraí, Maçonaria 28 de outubro, Terço dos Homens, Maçonaria Ordem Trabalho e Progresso e Prefeitura Municipal de Naviraí. (Texto: Jota Oliveira – Naviraí Notícias).



NaviraíNotícias

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: comissão organizadora promoção “Direito de Viver” renda destinada Hospital de Câncer de Barretos

Editoria: Naviraí