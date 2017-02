10/02/2017 - 11h54min

Prefeito e vereadora de Tacuru pedem emendas parlamentares para Onevan

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, recebeu, nesta semana, pedidos de destinação de emendas parlamentares para o município de Tacuru.



Os pleitos foram apresentados pelo prefeito Paulo Melo, pela vereadora Daiana de Souza Pedrotti e, também, pelo presidente do PT do B do município, Mário Luiz.



Emendas Parlamentares

As lideranças políticas solicitaram recursos para a construção do muro e de uma cancha de bocha no Clube da Terceira Idade e, ainda, a construção de uma pista de caminhada às margens da MS-160, na saída para Sete Quedas.



Daiana Pedrotti explicou que as obras do Clube da Terceira Idade estão em fase de conclusão, todavia, não há previsão para a construção do muro e da cancha de bocha.

"O deputado Onevan de Matos tem um grande trabalho em nosso município, de modo que temos confiança que ele poderá atender estes pleitos", destacou a vereadora.



Compromisso

O deputado estadual Onevan de Matos agradeceu a confiança das lideranças políticas de Tacuru, aproveitou para cumprimentá-los neste início de gestão político-administrativa e assegurou que, como representante de Tacuru na Assembleia Legislativa, trabalhará para atender aos pleitos apresentados.



"São importantes reivindicações trazidas pelo Paulo, pela Daiana e pelo Mário Luiz, que vão atender ao Clube da Terceira Idade e inúmeros munícipes que já se utilizam da MS-160 para caminhadas, entretanto, precisam de segurança para a prática saudável de atividades físicas", finalizou Onevan de Matos.



