Frigorífico é multado em R$ 500 mil depois de vazamento de amônia

[ FOTO: ThiagoApolinário ] Cerca de 20 pessoas passaram mal



Frigorífico onde ocorreu vazamento de amônia, na quarta-feira (8), foi multado em R$ 500 mil pela Polícia Militar Ambiental de Bataguassu (PMA). Na ocasião, 20 trabalhadores foram intoxicados, sem gravidade.



Durante inspeção realizada ontem no estabelecimento, PMA constatou o vazamento do gás em um dos dutos. Além da multa, empresa poderá responder por crime ambiental que prevê pena de seis meses a um ano de detenção, conforme a lei.



Assessoria de imprensa da Marfrig, onde ocorreu o fato, incidente na válvula de um tanque de amônia causou o vazamento da substância que resultou na intoxicação dos trabalhadores, de acordo com o Dourados News.



CASO



Episódio ocorreu por volta das 12h50min, na na sala de desossa do frigorífico. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.



Funcionários contaram que os alarmes de evacuação da unidade foram soados e todos os trabalhadores saíram rapidamente do local, porém, alguns inalaram o gás e chegaram a desmaiar no interior da empresa.



Vítimas foram levadas através de carros particulares e de ambulâncias até a Santa Casa da cidade.



SEGUNDA VEZ



No dia 25 de outubro do ano passado jovem de 19 anos precisou de atendimento médico ao passar mal durante vazamento de amônia em frigorífico.



Na ocasião, funcionários acionaram socorristas informando a respeito do vazamento de amônia e, ao chegar no local, militares foram barrados na portaria do frigorífico e impedidos de entrar no local.



Quando Corpo de Bombeiros conseguiu ter acesso a sala de resfriamento onde ocorreu o incidente, funcionários já tinham evacuado a área e feito a contenção do vazamento. Militares então isolaram o setor.



Uma jovem que trabalha no local inalou gás, passou mal, foi socorrida e encaminhada ao pronto socorro.



