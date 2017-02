01/02/2017 - 16h33min

Missa de falecimento de Sakae é celebrada com homenagens

Amigos e familiares participaram da missa em homenagem a memória de Sakae Kamitani, que foi celebrada na Catedral Nossa Senhora de Fátima.



Na noite desta terça-feira (31), foi celebrada na Catedral Nossa Senhora de Fátima a missa de sétimo dia do falecimento do senhor Sakae kamitani.



A celebração contou com a presença de todos os familiares, do prefeito doutor Izauri de Macedo, da equipe de colaboradores e assessores da administração, além de populares que se fizeram presentes.



O celebrante Padre Alex falou das qualidades do senhor Sakae durante seus tempos de vida, que foi de servir sua cidade, sempre praticando o bem sem olhar a quem.



Padre Alex disse ainda, que "se todos nós praticarmos os exemplos deixados por esse grande homem com certeza a vida terá um outro sentido".



Durante a celebração foi concedida a palavra ao prefeito doutor Izauri que também falou de todos os predicados do homem Sakae, de sua gratidão por toda a família Kamitani, comentando que a equipe de assessores que hoje trabalha por nossa cidade, também tem a escolha de nosso saudoso senhor Sakae e do grande parceiro do projeto para uma Naviraí mais humana, com a colaboração do produtor e empresário Nelson Antonini.



Um dos filhos de Sakae, o produtor e administrador Gervásio Kamitani, falou em nome da família, tecendo palavras que enalteceram o exemplo que seu pai deixou, como chefe de família e empreendedor, sempre com uma visão futurística e com planejamentos para a construção na edificação de obras importantes que com certeza engrandecerá especialmente o município.



O prefeito doutor Izauri no final da celebração entregou a esposa do senhor Sakae dona Terezinha um quadro com a foto dos dois, prefeito e vice-prefeito no dia da posse em sinal de agradecimento por tudo que representa o grande homem Sakae Kamitani.



