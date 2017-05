12/05/2017 - 08h43min

Ranking da CGU traz MS no Top 10 dos estados mais transparentes

[ FOTO: Lucas Junot ] O governador Reinaldo Azambuja disse que a nota no ranking é um ganho da população.



O novo ranking da CGU (Controladoria-Geral da União), que mede o grau de transparência de estados e municípios com notas de 0 a 10 na gestão do dinheiro público, divulgado nesta quinta-feira, 11, traz Mato Grosso do Sul com nota máxima e na sexta posição entre os dez estados mais transparentes do País.



Realizado entre junho e dezembro de 2016, o levantamento levou em conta 12 quesitos divididos em regulamentação da LAI (Lei de Acesso à Informação), com peso de 25%, e atuação do Serviço de Informações ao Cidadão, que corresponde a 75% da nota.



Na lista do Top 10 dos estados mais bem avaliados, Mato Grosso do Sul aparece na frente do Rio Grande do Sul, sétimo colocado, e São Paulo, o nono, e como a unidade da Federação que mais avançou no cumprimento da Lei de Acesso à Informação, regulamentada no estado em outubro de 2013, na gestão do ex-governador André Puccinelli.



Ouvido há pouco pelo Campo Grande News sobre o ranking, durante entrega das obras de reforma da delegacia de Polícia Civil na Moreninha II, o governador Reinaldo Azambuja disse que quando assumiu o governo em 2015 Mato Grosso do Sul tinha nota 2,5 na Escola Brasil Transparente.



“Essa nota 10 representa um ganho da populace que escolheu um governo transparente em suas ações e atos administrativos”, declarou Azambuja. “Em outubro do ano passado a Rede de Controle de Gestão Pública (órgão ligado a CGU) já sinalizava o quanto o Mato Grosso do Sul investiu em transparência”, ressaltou o governador.



