Naviraí sedia XIV Campeonato Brasileiro de Karatê nesse final de semana

[ FOTO: Reprodução ] Neste final de semana Naviraí sedia no ginásio de esportes o 14º Campeonato Brasileiro de Karatê.



No próximo sábado e domingo, Naviraí sedia o XIV Campeonato Brasileiro de Karatê, estilo Kyokoshinkaikan. No evento devem estar presentes cerca de 500 atletas de oito Estados e de mais dois países da América do Sul.



A abertura oficial será na noite de sábado, com desfile de delegações e em seguida haverá as lutas profissionais especialmente programadas.



O campeonato dos karatecas deve ser disputado durante o domingo no Centro Poliesportivo Manuel Pulquério Garcia, no qual devem acontecer as lutas das diversas categorias (80 divisões de categorias, por idade e pesagens), das faixas etárias que variam de 12 anos aos seniors (másters).



Segundo o shihan Fabiano dos Santos de Paula, organizador do evento realizado pela Academia Combat Sports (com o apoio da Prefeitura via Gerência de Esportes e Lazer – Gerel), os competidores das oitenta categorias devem protagonizar lutas que devem fazer o público (naviraiense e visitante) vibrar, nas disputas dos 240 troféus a serem distribuídos aos ranqueados na competição entre os primeiros e terceiros lugares.



As disputas das lutas serão feitas por atletas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins, Santa Catarina, Pará, Minas Gerais e de Pernambuco.



Nos tatames a serem colocados no Centro Poliesportivo de Naviraí também devem entrar os principais lutadores do Chile e do Paraguai.



Para o público prestigiar o cartel de lutas, a entrada é franca. E o atrativo local é a presença de 68 atletas de Naviraí, inscritos para estar nas lutas por troféus e para ganhar parte da premiação que totaliza cerca de R$ 11 mil em dinheiro.



