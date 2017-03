01/03/2017 - 13h31min

Veja as mudanças na declaração do Imposto de Renda deste ano

[ FOTO: Ilustração ] Mudanças na declaração do Imposto de Renda



A declaração do Imposto de Renda 2017 começa na próxima quinta-feira (2) e segue até 28 de abril. Neste ano, há mudanças importantes que devem ser observadas por quem é obrigado a declarar.



O programa para preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de 2017, referente ao ano-calendário de 2016, já está disponível para download no site da Receita Federal.



Obrigatoriedade na declaração

Obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes e alimentandos com 12 anos ou mais, completados até a data de 31/12/2016.



Deduções

O limite anual de dedução por dependente passou a ser de R$ 2.275,08.

O limite anual de dedução de despesas com educação passou para R$ 3.561,50.

Na forma de tributação utilizando o desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na declaração (desconto simplificado), a dedução está limitada a R$ 16.754,34.



Atualização automática

Com a nova funcionalidade de atualização automática do PGD IRPF, é possível atualizar a versão do aplicativo sem a necessidade de realizar o download no sítio da Receita Federal do Brasil na internet. A atualização poderá ser feita, automaticamente, ao se abrir o PGD IRPF, ou pelo próprio declarante, por meio do menu Ferramentas - Verificar Atualizações;



Midiamax

Fonte: Midiamax News

TAGs: declaração do Imposto de Renda mudanças

Editoria: Geral