Operação durante folia prende 25 foragidos e recupera 14 carros furtados na capital

Mais de quatro mil pessoas foram abordadas pela Polícia Militar em Campo Grande, durante o Carnaval. As abordagens resultaram na prisão de 25 foragidos e recuperação de 14 veículos que haviam sido furtados. A operação teve início no dia 24 de fevereiro e só terminou nesta quarta-feira (01) de Cinzas.



De acordo com a PM, na operação, mais de 1900 veículos foram vistoriados e 156 pessoas conduzidas à delegacias da Capital. Em relação as fiscalizações no trânsito, foram registrados 45 flagrantes de embriaguez, 90 veículos removidos por irregularidades administrativas e 284 notificações por infração às leis de trânsito.



Já nas rodovias estaduais, a PRE (Polícia Rodoviáriária Estadual) abordou 4126 veículos. Houve registro de oito acidentes, três com vítimas.



O 15º Batalhão de Polícia Militar Ambiental também intensificou o policiamento em todo o Estado, por conta do carnaval e do período de Piracema. Nas ações, os policiais abordaram 34 embarcações e 615 veículos. Foram apreendidos 52 quilos de pescado e 544 petrechos.



Segundo a PM, houve diminuição nos índices criminais em relação a 2016. A polícia não divulgou os números absolutos dos crimes registrados, mas informou que, nos casos de furto, a redução chegou a 35,4%. Já os registros de roubo nesta época, caíram 51,3%, se comparados com o ano passado.



Além disso, conforme a polícia, não houve nenhum registro de roubo seguido de morte, o que significa uma diminuição de 100% em relação a 2016. Os casos de violência doméstica também tiveram queda de 44% , comparando com o resgistrado no ano passado.



“O policiamento preventivo inibe o cometimento de crimes e foi o que a Polícia Militar fez durante essa operação no carnaval”, ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Waldir Ribeiro Acosta.



Conforme a PM, todas as unidades militares estiveram empenhadas na operação, que contou com 1900 policiais nas ruas, sendo 1100 em Campo Grande e 800 nas cidades do interior do Estado.



