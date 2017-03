01/03/2017 - 17h08min

Família Temer desiste do Alvorada e decide voltar para o Palácio do Jaburu

[ FOTO: Divulgação ] O casal Temer desistiu de morar na residência oficial da Presidência da República



O casal Temer desistiu de morar na residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada, e decidiu voltar para o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, onde moravam desde 2011.



Segundo a assessoria da Presidência, Temer e Marcela optaram por voltar ao Jaburu porque o palácio é menor e tem perfil mais próximo ao de uma residência.



No último dia 17, o presidente Michel Temer e a mulher, Marcela, mudaram do Jaburu para o Alvorada após a conclusão de uma reforma que fez adaptações no palácio a fim de receber o casal



Nesta terça-feira, a família Temer voltou do período de folga no carnaval na Base Naval de Aratu, na Bahia, diretamente para o Jaburu.

Com a decisão, o Palácio da Alvorada passará a ser usado somente para atividades de trabalho do presidente.



A preparação do Alvorada para receber a família Temer custou R$ 20.279,65, segundo informou o G1 com base em informações obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação.



De acordo com o diretor do Departamento de Documentação Histórica da Presidência, Antônio Lessa, não houve mudanças fisicas, com alterações na estrutura do prédio, porque o imóvel é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



Somente parte do mobiliário e de objetos decorativos foram trocados de lugar, sem prejuízo para o acervo presidencial, informou.



O Palácio da Alvorada tem três pavimentos: térreo, primeiro andar e subsolo. A mudança mais visível é a instalação de uma tela de proteção na sacada do piso superior, com quatro suítes e outros aposentos



G1

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Família Temer Palácio do Jaburu

Editoria: Geral