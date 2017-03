01/03/2017 - 07h58min

Governador curte carnaval de Corumbá e prevê investir mais em ações culturais

[ FOTO: Chico Ribeiro ] O governador Reinaldo Azambuja acompanhou o desfile das escolas de samba no camarote oficial da prefeitura



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) marcou presença no carnaval de Corumbá, considerado o melhor do reinado de momo em Mato Grosso do Sul, e anunciou que o Governo do Estado deverá ampliar o leque de investimentos nos grandes eventos culturais na cidade, como o próprio carnaval em 2018 e o Festival América do Sul já a partir da edição deste ano.



“A gente percebe a alegria e a dedicação das pessoas, um sentimento que vem da alma, e isso nos empolga e contagia. É certeza de que os investimentos do governo estão sendo muito bem aplicados e estamos dispostos a fazer novas parcerias com a prefeitura de Corumbá para que essas festas culturais sejam ainda melhores a cada ano”, disse o governador.



Reinaldo assistiu ao desfile das cinco escolas de samba do Grupo Especial no camarote oficial da Prefeitura de Corumbá, mas antes caminhou entre os foliões pelo circuito do carnaval.



“É o melhor carnaval do Centro-Oeste. Corumbá está de parabéns. Estou me sentindo muito gratificado por compartilhar dessa alegria dos corumbaenses, que realmente nos contagia. A gente percebe a vibração, sente a energia, e o carinho da receptividade da cidade”, ressaltou Reinaldo ao deixar o sambódromo quando já era madrugada de terça-feira, 28.



Em Corumbá, o governador cumpriu um roteiro exclusivamente carnavalesco. Desembarcou na cidade no final da tarde de segunda-feira, 27, e do aeroporto seguiu direto para a concentração da escola de samba A Pesada, que seria a primeira a entrar na avenida.



De lá, foi a pé até a passarela do samba, na avenida General Rondon, acompanhado do prefeito Ruiter Cunha, e dos secretários estaduais de Governo, Eduardo Riedel, e de Cultura, Athayde Nery.



No carnaval 2017, em Corumbá, o Governo do Estado liberou R$ 300 mil para as escolas de samba e blocos oficiais. É o que diz nota publicada hoje no site oficial do governo.



