01/03/2017 - 08h14min

Com fim da Piracema, pesca nos rios de MS está liberada a partir de hoje

[ FOTO: PMA/Divulgação ] Piracema durou quatro meses.



Após quatro meses de Piracema, a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul está liberada a partir de hoje, quarta-feira de Cinzas (1º). A Operação Carnaval realizada pela PMA (Polícia Militar Ambiental) ainda ocorre nos rios do Estado e encerra amanhã (2).



Como todos os anos, a medida é necessária para proteger os peixes durante o período de reprodução.



Mas mesmo com a proibição, o número de apreensões nesta Piracema foi 30% superior em comparação com a temporada passada. A fiscalização chegou a 64 autuações, somando R$ 125,7 mil em multas e 1,4 tonelada de pescado apreendido.



Na operação de 2016-2017, foram 51 presos em flagrante, contra apenas 39 na anterior. A PMA ainda explica que a quantidade de pescado apreendido com cada um deles é considerada pequena. Durante os quatro meses, foi apreendido 1,4 tonelada de pescado.



Desde 1º de fevereiro, a modalidade pesque-solte está liberada no rio Paraguai, ou seja, nos municípios de Porto Murtinho, Corumbá e Ladário.



