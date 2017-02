13/02/2017 - 10h21min

Kirin vende sua filial brasileira à Heineken

[ FOTO: uol ] Vários produtos poderão para o marca holandesa Heineken



O grupo japonês de bebidas Kirin Holdings, dono de marcas como Schin, Baden Baden e Eisenbahn, anunciou nesta segunda-feira (13) um acordo para vender sua filial no Brasil à cervejaria holandesa Heineken por 660 milhões de euros (US$ 700 milhões).



"Levando em conta os riscos associados à economia brasileira e a situação da concorrência em um mercado estancado, a Kirin chegou à conclusão de que seria difícil transformar o Brasil Kirin em uma atividade rentável", explicou a companhia em um comunicado.



Portanto, venderá a totalidade de sua participação na Kirin Brasil ao grupo Heineken pelo equivalente a R$ 2,2 bilhões (US$ 700 milhões).



A Kirin chegou ao Brasil em 2011 com a compra da segunda cervejaria local, a Schincariol, por US$ 2,65 bilhões.



Mas os problemas econômicos endureceram a concorrência no Brasil, terceiro mercado mundial da cerveja, atrás de China e Estados Unidos.



UOL

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Heineken cerveja Kirin brasileira

Editoria: Geral