Onevan recebe reivindicações no 7º Fórum dos Caciques

O deputado estadual Onevan de Matos, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, participou, na tarde deste domingo (12/02), do encerramento do "7º Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul", na Aldeia Tereré, no município de Sidrolândia.



Em sua sétima edição, o Fórum dos Caciques reuniu as lideranças de todas as 8 (oito) etnias indígenas de Mato Grosso do Sul (Terena, Kadiwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié, Guató, Guarani e Kaiowá), com o objetivo de trocar experiências e discutir ações concretas em favor das comunidades indígenas.



O evento realizado na Aldeia Tereré reuniu 30 caciques e dezenas de lideranças e contou com a presença, dentre outras autoridades, do presidente da Funai, Antônio Fernandes Toninho da Costa, e da subsecretária de Assuntos Indígenas do Estado de Mato Grosso do Sul, Silvana Terena.



Dentre as diversas reivindicações apresentadas ao deputado Onevan de Matos, os índios narraram problemas de abastecimento de água em muitas aldeias do Estado, dificuldades para o transporte da produção das aldeias aos centros consumidores, a estrutura deficiente na área da Saúde, a necessidade de professores indígenas nas escolas, além de auxílio nos processos de demarcação de terras.



"Agradecemos sua visita deputado estadual Onevan de Matos, pois precisamos do seu apoio na Assembleia Legislativa para nos auxiliar a tornar realidade as reivindicações dos povos indígenas", destacou o Cacique Juscelino Mamede, presidente do Fórum.



Onevan de Matos reiterou o seu apoio ao Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul, enfatizando o trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa durante a CPI do Cimi, na qual o Parlamento deliberou sobre a valorização e a representatividade dos caciques sem interferências de grupos ou entidades.



"Estou muito feliz de estar com vocês, ouvindo reivindicações com a responsabilidade de buscar os órgãos dos Governos do Estado e Federal na busca de soluções das demandas indígenas. Coloco o meu gabinete a disposição para que, juntos, possamos melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul", encerrou Onevan de Matos.



A próxima edição do Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul está agenda para o mês de novembro, na Aldeia Limão Verde, em Aquidauana.



