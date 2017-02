13/02/2017 - 17h26min

'Não patrocino time, nem dou sacolão’, diz vereador para frear ‘pedição’

Um pequeno cartaz fixado na porta do gabinete do agora parlamentar e policial federal André Salineiro (PSDB), na Câmara da Capital, chamou a atenção. Nele, o tucano destaca um informativo sobre o que é e o que não função de um vereador.



Com um fundo vermelho, ao dizeres sobre o que não é função de um vereador, incluem: ‘distribuir cestas básicas, casas populares ou qualquer vantagem em serviços públicos, patrocinar festas e eventos, times, atletas esportivos, e etc, conseguir vagas em creches, escolas, hospitais, e etc, beneficiar-se do cargo público para obter vantagens pessoais e, ainda, prometer ou oferecer emprego, renda ou auxílio financeiro.



“Quando alguém vem pedir dinheiro para alimentação, a compra de um remédio ou um emprego, o nosso papel é justamente buscar resolver os problemas sociais que estão impedindo essa pessoa de conseguir isso”, justificou o vereador, por meio de sua assessoria.



Apesar de não citar nomes de colegas, o tucano destaca que práticas ilegais durante e fora dos períodos eleitorais, como a compra de voto, levaram o eleitor a acreditar que atender interesses pessoais também fazia parte da função de um vereador.



Ele revela que mesmo antes do início das sessões legislativas na Câmara de Campo Grande, muitas pessoas já procuraram os gabinetes dos 29 vereadores em busca de vantagens pessoais, como vagas em creches, sacolão e auxílio financeiro.



“É muito mais importante ensinar a pescar do que dar o peixe. Vamos fiscalizar se o município está fornecendo as medicações, vamos buscar formas de gerar emprego e renda para todos, por exemplo. É para isso que estamos aqui”, frisa Salineiro.



Em um fundo verde, as funções de um vereador incluem fiscalizar as ações do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, propor novas leis que sejam de interesse municipal, debatê-las, modificá-las e trabalhar para aprová-las, votar projetos de leis enviadas pelo prefeito, organizar e fiscalizar os trabalhos da Câmara Municipal e representar os anseios da população para o bem comum.



MIDIAMAX

Fonte: Assessoria de Imprensa

