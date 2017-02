13/02/2017 - 09h57min

Bombeiros liberam Virotão agora falta o Ministério Público

[ FOTO: J.Lopes ] Momento em que os envolvidos fizeram a vistoria final no local e assinatura do laudo



Finalmente, depois de muita correria e obras de readequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros de Naviraí, o Estádio Municipal José Cândido dos Santos Virote (Virotão), recebeu na manhã da-feira (10) uma equipe daquela guarnição para a realização de vistorias em todas as instalações do estádio.



Após constatarem que tudo o que fora solicitada na visita anterior foi atendido, eles assinaram o laudo liberando o mesmo para sediar jogos do Campeonato Estadual 2017.



Ao realizarem a vistoria para a liberação do laudo, os bombeiros foram acompanhados do engenheiro civil Roberto Marques, da Prefeitura e do gerente de Esporte Amador Ézio Amâncio de Brito.



Terminaram a vistoria e os pedidos da notificação da última visita atendidos, o laudo foi assinado pelo Corpo de Bombeiros e entregue aos responsáveis pelo Virotão.



Segundo o diretor de futebol do time, Soares Filho, todos os laudos foram entregues ao Ministério Público Estadual em nossa cidade, já que a partir deste ano a liberação será dada pelo representante do MPE local e não, de Campo Grande como em anos anteriores.



Por sua vez, o Promotor de Justiça de Naviraí ainda não deu a liberação, porém, o Gerente de Administração da Prefeitura, Eduardo Mendes, deverá manter conversações com ele na manhã de segunda-feira, para solicitar urgência na liberação já que na quarta-feira tem jogo programado para acontecer no Virotão.



NAVIRAIENSE x URSO



A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) marcou para quarta-feira, dia 15 de fevereiro, o jogo entre as equipes do Clube Esportivo Naviraiense (CEN) versus Urso de Mundo Novo.



A diretoria do clube e os torcedores aguardam com ansiedade a liberação por parte do Ministério Público Estadual, para que este e os demais compromissos do CEN como mandante de jogo sejam realizados em casa.



