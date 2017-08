13/08/2017 - 18h23min

Com arma de brinquedo, homem invade igreja e causa pânico em fiéis

[ FOTO: midiamax ] Os fiéis se jogaram no chão durante o assalto



Um homem com uma arma de brinquedo invadiu uma igreja católica em Ponta Porã, a 246 km de Campo Grande, e causou pânico entre os fiéis que comemoravam os 300 anos de aparição de Nossa Senhora de Aparecida no Brasil. O fato ocorreu na noite de sexta feira (11).



A multidão que estava na Igreja Matriz São José se preparava para assistir a missa, quando o suspeito adentrou a Paróquia, sacou um simulacro de pistola, prata e apontou para os fiéis, inclusive para o bispo que presidia a reunião. A situação causou pânico e tumulto entre os fiéis, já que alguns chegaram a se jogaram no chão clamando por socorro.



Equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) desarmou e imobilizou o indivíduo, que recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Conforme publicação do Porã News, o suspeito seria deficiente mental e não oferece perigo a população.



midiamax

Fonte: Campo Grande News

TAGs: pânico em fiéis arma de brinquedo invade igreja

Editoria: Polícia