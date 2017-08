13/08/2017 - 18h29min

Briga dentro de ônibus aqui em Naviraí acaba com policial civil morto por PM

Uma briga envolvendo dois policiais, um Civil e outro Militar, resultou na morte do papiloscopista Jhones Gegiori Borges, de 38 anos.



O caso aconteceu na madrugada deste domingo (13) dentro de um ônibus, em Naviraí, a 366 quilômetros de Campo Grande.



Conforme apurado pela reportagem, os policiais viajavam para a Capital quando a briga começou.



O papiloscopista, lotado na Polícia Civil de Naviraí, apresentava sinais de embriaguez e estaria ‘incomodando’ os passageiros do ônibus, por conta disso, o cabo da Polícia Militar, Vagner Nunes Pereira, de 30 anos, teria interferido na situação.



Os dois discutiram e o militar teria dado voz de prisão ao policial civil. Conforme o site Jornal da Nova, sem saber que o suspeito era policial, Pereira percebeu que ele estava armado e tentava sacar o revólver, por isso reagiu.



Foram efetuados três disparos e Borges morreu ainda no local. "Os dois são lotados aqui em Naviraí, mas não se conheciam", afirmou o delegado regional Claudineis Galinari.



Segundo a delegada responsável pelo caso, Sayara Quinteiro Martins Baetz, o crime é investigado e os laudos feitos pela perícia devem comprovar o que de fato aconteceu durante a viagem.



O PM foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi ouvido e liberado.



