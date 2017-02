14/02/2017 - 22h32min

Onevan pede recuperação asfáltica de rodovias do Vale do Ivinhema

[ FOTO: F.Ortega ] O parlamentar destacou a importância das rodovias no Vale do Ivinhema



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), apresentou indicações ao Governo do Estado, requerendo a recuperação asfáltica das MS-141 (Angélica – Ivinhema) e MS-274 (Ipezal – Angélica), localizadas no Vale do Ivinhema.



Os pedidos de Onevan serão encaminhados ao governador Reinaldo Azambuja, bem como aos secretários Sérgio de Paula (Casa Civil) e Ednei Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e atenderam a diversas reivindicações de prefeitos, vereadores, lideranças políticas e da sociedade organizada de Angélica, Ivinhema e da região.



MS-274

Onevan de Matos requereu atenção do Governo do Estado para a recuperação asfáltica da MS-274, especialmente no trecho de 12 quilômetros entre a sede do município de Angélica e o distrito de Ipezal, que está tomado por buracos, comprometendo a segurança dos usuários e prejudicando o transporte da produção da região.



O parlamentar destacou que a rodovia é utilizada por inúmeros produtores, os quais abastecem a Usina "Angélica Agroenergia" (Adecoagro) – fundamental para a consolidação do pólo sucro-energético da região – e que gera, atualmente, 3 (três) mil empregos diretos e outras centenas de empregos indiretos, garantindo o desenvolvimento socioeconômico de Angélica e dos municípios circunvizinhos.



MS-141

A rodovia que interliga os municípios de Angélica e Ivinhema também está com diversos buracos em seu leito de, aproximadamente, 21 quilômetros. Onevan ponderou que o atraso na recuperação asfáltica torna as obras mais caras, o que causa mais gastos ao Estado e, consequentemente, ao contribuinte.



"Tenho reiterado aqui na Assembleia Legislativa que rodovias em más condições de tráfego em decorrência de, essencialmente, buracos, comprometem a segurança dos usuários e causam severos prejuízos à Economia de Mato Grosso do Sul", finalizou o deputado estadual Onevan de Matos.



Fernando Ortega

Assessor de Imprensa do Gabinete



Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: recuperação asfáltica Onevan Vale do Ivinhema

Editoria: Geral