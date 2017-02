14/02/2017 - 10h55min

Traficante dirige devagar para enganar policiais, mas é preso com maconha

[ FOTO: divulgação ] A carga da droga passou de 100 kgs



Ao contrário de muitos criminosos que saem em alta velocidade quando deparam-se com policiais, traficante preso ontem (13) tentou outra estratégia a fim de tentar enganar fiscalização.



Ele dirigiu em baixa velocidade, mas, mesmo assim, foi abordado e constatado que transportava carga de mais de 100 quilos de maconha. O flagrante aconteceu no começo da noite, na MS-060, em Sidrolândia.



De acordo com Boletim de Ocorrência, equipe de policiais militares atuava em rondas pela avenida Dorvalino dos Santos quando se deparou com condutor de Astra que, ao avistar viatura, desviou trajeto e seguiu em velocidade bastante reduzida, como se quisesse não levantar suspeitas.



O carro foi visto novamente entrando na MS-060 e foi feita a abordagem. O motorista, de 36 anos, desceu bastante nervoso e confessou que transportava maconha.



No porta-malas havia 112 quilos da droga. O homem foi preso por tráfico de drogas.



