Gemed de Naviraí promove semana pedagógica

Se é verdade que um bom planejamento evita problemas posteriores, certamente a primeira semana do ano é a mais importante para qualquer escola: é quando os gestores e a equipe pedagógica se reúnem para projetar os próximos 200 dias letivos e fazer o planejamento pedagógico – o documento que marca a identidade da escola e indica os caminhos para que os objetivos educacionais do nosso município sejam atingidos.



É o momento de integrar os professores que estão chegando, colocando-os em contato com o jeito de trabalhar do grupo, e, claro, mostrar os dados da escola para todos os docentes.



Com base na programação oficial da GEMED (em que constam feriados, recessos e eventos da rede), é planejado o calendário da escola, reservando datas para reuniões periódicas, com as de pais, do Conselho da Escola e da Associação de Pais e Mestres e outros eventos da escola.



Segundo a professora Fátima Liuti, a equipe realiza esse trabalho para dar adiantamento no processo que se faz necessário para que o professor convocado também tenha participação da Semana Pedagógica, que tem como objetivo de planejar suas atividades para o ano letivo de 2017, preparando o professor no sentido de traçar metas, organizar planilhas e uma recepção harmoniosa e produtiva com os alunos, para o início das aulas no próximo dia 20.



A gerente informou que a relação dos professores classificados está fixada no mural da GEMED e estará também publicada no diário oficial do município.



A Semana Pedagógica acontece de 13 à 17 deste mês, reunindo professores, coordenadores e diretores com atividades diferenciadas e, no próximo dia 15, na Câmara Municipal, com início às 19 horas, acontecerá a “Noite Pedagógica” com um dos grandes palestrantes da área o Professor Doutor da UFMS Ivo Leite Jonas, com a participação ainda de outros convidados e instituições que estarão durante toda a semana fazendo parte do evento, destacou a Profa. Fátima Liuti.



