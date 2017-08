14/08/2017 - 11h21min

Motoqueiro tem a moto quebrada ao meio após bate em veículo

[ FOTO: Zum ] Com o impacto a moto destruiu a frente do Palio e foi cortada ao meio



Marcos Alexandre de Melo, 26 anos, morreu em acidente na noite de ontem, na BR-163, em Itaquiraí. Ele conduzia motocicleta e bateu de frente em carro de passeio. A moto ficou destruída e com impacto acabou sendo quebrada ao meio.



De acordo com o boletim de ocorrência, vítima pilotava Honda CG e, segundo testemunhas, invadiu a contramão da pista e colidiu frontalmente no Fiat Palio, que seguia pela mão correta da via.



Com o impacto, motociclista foi arremessado e teve a perna dilacerada. Ele foi encaminhado até a Santa Casa de Naviraí, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.Motorista do carro, de 33 anos, não sofreu ferimentos.



Caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil.



