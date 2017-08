14/08/2017 - 10h27min

Onevan requer conclusão de fornecimento de energia no Assentamento Auxiliadora

[ FOTO: F.Ortega ] Deputado destacou a importância da energia para o assentamento



O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, requereu a conclusão do fornecimento de energia elétrica no núcleo urbano do Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora, localizado no município de Iguatemi.



Serviço Essencial

Onevan pontuou que o assentamento rural possui, aproximadamente, 256 famílias, no entanto, parte dos moradores do núcleo urbano ainda não dispõe do serviço. A concessionária de energia elétrica já promoveu a instalação dos medidores individuais nos lotes, entretanto, a disponibilização dos serviços ainda não foi concluída.



“O pedido que apresentei na Assembleia Legislativa engloba a conclusão da disponibilização da energia elétrica no núcleo urbano do Auxiliadora, decorrente de um impasse entre a concessionária do serviço público e o Incra. Os moradores não podem, todavia, serem penalizados e privados do recebimento deste serviço essencial”, ponderou o deputado estadual Onevan de Matos.



Reivindicação

O expediente apresentado pelo deputado estadual Onevan de Matos, que será encaminhado ao Governo do Estado e à Energisa, atende aos pedidos apresentados pelo presidente do assentamento, Ademar Santo Albrech, lideranças comunitárias e as demais famílias que necessitam com urgência do recebimento da energia elétrica.



“A falta da prestação do fornecimento de energia elétrica está ocasionando inúmeros prejuízos à parte das famílias do Assentamento Auxiliadora, desde as atividades domésticas e de lazer nas residências aos entraves na produção da agricultura familiar. Quero crer que minha solicitação seja brevemente atendida”, complementou Onevan de Matos.



