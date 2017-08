14/08/2017 - 10h44min

Procon de Naviraí promove reunião sobre carteira de estudante

[ FOTO: divulgação ] Gorete destacou o uso correto do documento na cidade



A diretora do Procon de Naviraí, Maria Goreth, reuniu-se na semana passada com instituições educacionais do município para discutirem sobre a emissão das carteirinhas estudantis para compras de ingressos para shows e outros espetáculos em meia entrada.



Goreth disse que alguns promotores de eventos estão correspondendo às expectativas do órgão, cumprindo a lei, porém as carteirinhas que estão sendo apresentadas não condizem com as exigências que a lei exige.



Diante dessa situação, a titular do Procon achou por bem reunir-se com os diretores de escolas para que, por eles próprios ou através dos grêmios estudantis e/ou diretórios acadêmicos possam emitir as carteirinhas de acordo com o que a lei exige.



“Estamos falando especificamente, no que diz respeito à classe estudantil, que na carteirinha conste alguns requisitos como a data da validade até o ano subsequente, além de outros dados como data de nascimento, fotografia e outros itens. Foi-nos pedido que enviássemos ofício com as formalizações exigidas e já estamos entregando tal solicitação, mas a lei também ampara os idosos, portadores de deficiências, doadores de sangue e outros, mas esta já é uma outra legislação”, explicou a diretora do Procon.



Goreth falou da participação do órgão em nossa cidade, que tem procurado sanar todas as reclamações que lá chegam. Trata-se, disse ela, de órgão público municipal gratuito de atendimento à comunidade em geral, e os serviços oferecidos pelo órgão é inteiramente gratuito.



folhadenavirai

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: carteira de estudante PROCON reunião Gorete

Editoria: Geral