14/08/2017 - 09h12min

Contaminação de ovos por inseticida afeta 17 países na Europa

[ FOTO: Andreas Gebert/Reuters ] Um técnico de laboratório do Escritório Estadual de Saúde e Segurança Alimentar da Baviera verifica os ovos contaminados com fipronil, em um laboratório na cidade de Erlangen, na Alemanha.



Dezessete países europeus foram afetados pela contaminação de ovos com inseticida, segundo um relatório da Comissão Europeia. Os ovos foram produzidos na Bélgica e nos Países Baixos, mas também foram distribuídos na Alemanha, Suécia, França, Reino Unido, Áustria, Irlanda, Itália, Romênia, Luxemburgo, Polônia, Eslováquia, Eslovênia e Dinamarca.



O ministro de Alimentação da Alemanha, Christian Schmidt, pediu uma reunião entre os ministros dos 17 países, para o início de setembro, para tirarem "lições" do escândalo. Os ovos foram contaminados com o inseticida fipronil.



O fipronil é uma substância tóxica utilizada no combate a piolhos, ácaros, carrapatos e outros parasitas, principalmente em cães e gatos. Seu consumo excessivo pode causar danos aos rins, fígado e glândulas tireoides.



A França afirma que os níveis de fipronil encontrados nos ovos foram baixos, o que faz com que o risco à saúde humana seja "muito baixo". Seria necessário que um adulto de 70 quilos comesse dez ovos para resultar numa intoxicação grave, de acordo com a agência de segurança alimentar do país.



Atualmente se dá como certo que foi um fabricante belga que adicionou fipronil a um produto de limpeza comum e mais tarde o vendeu a empresas holandesas e alemãs, de onde passou aos outros países.



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: países europeus afetados contaminação ovos inseticida Comissão Europeia Bélgica Países Baixos

Editoria: Geral