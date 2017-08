14/08/2017 - 09h18min

Palco de show de Alok desaba e fere 15 em Presidente Prudente, em SP

Ao menos 15 pessoas ficaram feridas levemente pouco antes do início do show do DJ Alok, no Rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente (558 km de São Paulo), na noite deste domingo (13).



Parte da estrutura do palco onde o DJ se apresentaria desabou, por volta das 19h. Os bombeiros foram acionados e levaram 13 pessoas a hospitais da região. Outras duas vítimas foram socorridas pelo Same (Serviço de Ambulância Móvel de Emergência).



Segundo os bombeiros, o número de feridos pode ser maior pois algumas pessoas foram socorridas por pessoas que estavam no local.



Após o desabamento, o DJ Alok falou para o público sobre a queda do palco, que havia pessoas feridas e pediu calma. O vídeo foi publicado em uma rede social e visualizado por mais de 300 mil pessoas.



"Vou aguardar as instruções do sargento. Se tiver condições de segurança a gente vai fazer o show, vai ser maior show, mas por favor mantenham a calma. Eu tô aqui e não vou a lugar nenhum", falou o DJ.



Alok também ressaltou que não tinha nenhuma responsabilidade no acidente e que a culpa foi da produção do evento. "Estou triste, não deveria acabar assim. Fiquem bem", escreveu o DJ nas redes sociais.



Os bombeiros interditaram o local pois havia risco de toda a estrutura restante ceder e o show foi cancelado.



Em julho, o DJ fez um remix especial de "Gotta Get A Grip" a pedido de Mick Jagger, vocalista e líder da banda Rolling Stones.



A música, composta pelo roqueiro, ganhou uma nova versão com uma batida mais agitada, típica das músicas eletrônicas. A divulgação nas redes sociais teve grande repercussão.



