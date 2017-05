10/05/2017 - 13h04min

Onevan garante emenda e pede apoio do Governo do Estado para Taquarussu

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), acompanhou o prefeito Roberto Nem, as vereadoras Tunica da Saúde (Antonia Cezar Amaral de Andrade) e Santina Ferreira Lima e as secretárias Leticia Janaina Neves (Saúde) e Ludmila Costa Soares (Meio-Ambiente), do município de Taquarussu, em audiência com o governador Reinaldo Azambuja e sua equipe de secretários.



Reivindicações



O prefeito Roberto Nem expôs ao governador as principais reivindicações do município localizado no Vale do Ivinhema, destacando a necessidade de parcerias e investimentos do Estado especialmente nas áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura.



De acordo com o deputado estadual Onevan de Matos, o governador Reinaldo Azambuja se mostrou sensível aos pleitos apresentados pelas lideranças políticas de Taquarussu, comprometendo-se a apreciar com carinho as reivindicações.



Emenda Parlamentar



O deputado estadual Onevan de Matos, ao término da reunião, garantiu ao prefeito Roberto Nem, as vereadoras e as secretárias a destinação de uma emenda parlamentar, a qual será utilizada para atender a área da Saúde do município.



"A audiência com o governador Reinaldo foi muito produtiva, de modo que estamos com boas expectativas quanto ao atendimento das reivindicações que foram apresentadas. Também estou muito feliz em poder atender ao pedido do prefeito Roberto Nem, das vereadoras e das secretárias e destinar uma emenda parlamentar para a área de Saúde de Taquarussu", explicou o deputado estadual Onevan de Matos.



