10/05/2017 - 08h40min

MS debate legislação única com MT para proteger o Pantanal

[ FOTO: Divulgação ] Devastação do Pantanal é tema de encontro em Campo Grande.



No Seminário Internacional Pantanal, realizado nesta terça-feira (9) em Campo Grande, a unanimidade foi a necessidade de se criar uma lei específica para normatizar o uso do Pantanal. Os governos de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso já começaram a conversar para uma legislação única sobre o bioma.



“O Pantanal é um só. O bioma é um só. Então, essa discussão que pela primeira vez nós trouxemos aqui, acho que a gente avançou para ter uma regulamentação para ter uma regulamentação, desde as questões ambientais, de pesca, para avançar nesse bioma que é um dos mais protegidos do mundo”, afirmou o governador sul-mato-grossense, Reinaldo Azambuja.



Em 14 anos, mais de 7 mil quilômetros quadrados de pantanal viraram pasto. É uma área três vezes maior que a cidade de São Paulo. É um alerta para a necessidade de reforçar a vigilância e proteger o bioma, assunto discutido nesta terça-feira (9) em Campo Grande.



Foram 9 anos monitorando fotos de satélite para saber o que esta acontecendo no Pantanal. Os números preocupam: 61% da bacia do alto Paraguai foram alterados.



A área que inunda, está bem cuidada, 80% estão conservados. Mas o chamado peripantanal, que é onde estão as nascentes, as ameaças avançam.



“O que se discute é, além da pecuária, o que se pode fazer de sustentável para que a pecuária coexista com a natureza. Mas nós não queremos, por exemplo, a pecuária e a natureza em ordem coexistindo com a agricultura em escala comercial. Isso para nós seria o fim do Pantanal.



E nós temos visto o ingresso gradual de plantios de soja nas bordas do Pantanal”, afirmou o presidente da SOS Pantanal, Roberto Klabin.



G1

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Seminário Internacional Pantanal Campo Grande uso do Pantanal. Mato Grosso do Sul Mato Grosso

Editoria: Geral