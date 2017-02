15/02/2017 - 13h53min

Agências da Caixa abrem 2 h mais cedo para tirar dúvidas sobre contas inativas do FGTS

[ FOTO: Divulgação ] Agências da Caixa abrem 2 h mais cedo



As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) vão abrir, na quinta (16) e sexta-feira (17), duas horas mais cedo para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre os saques das contas inativas do FGTS.



No próximo sábado (18), as agências também vão estar abertas, mas apenas para tirar dúvidas.



As agências da Caixa vão abrir em quatro sábados, de março a julho. Serão 1.891 agências abertas nos seguintes sábados: 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. O horário de funcionamento será das 9h às 15h.



Os saques serão liberados a partir de 10 de março e seguem até julho, dependendo do mês em que o titular da conta nasceu.



G1.Com

Fonte: A Gazeta News

