15/05/2017 - 10h20min

Suspeito de abuso sexual e menino raptado em abrigo de MS continuam desaparecidos

[ FOTO: Ms Noticias ] Jovem ameaçou funcionária com faca.



O jovem de 25 anos que raptou um menino de 11 anos, em uma entidade de acolhimento em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande ainda não foi encontrado pela polícia. O rapaz é suspeito de ter cometido abusos sexuais contra o garoto desde o ano passado, segundo a polícia.





O menino foi acolhido na tarde de quinta-feira (11), pelo Conselho Tutelar, em uma reserva indígena de Dourados. No começo da noite, o jovem invadiu a entidade de acolhimento e usou uma faca para ameaçar a responsável pelo local.



Ele fugiu levando o garoto. Os dois são vizinhos. O Conselho Tutelar acompanhava o menino desde novembro do ano passado porque havia suspeita que ele estaria sofrendo abusos.





Na época, foi feito um exame de corpo de delito que não confirmou a suspeita. Os conselheiros continuaram desconfiados e iriam levar o menino para fazer um novo exame na sexta-feira (12).





Após o rapto, foi registrado um boletim de ocorrência contra o jovem por sequestro. Ele e a criança ainda não foram localizados. Também foram registrados outros dois boletins de ocorrência por abuso sexual envolvendo o suspeito e o menino. Um na quinta-feira, quando o garoto foi levado para o abrigo, e outro no ano passado.



Ms Noticias

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: abuso sexua MS Policia Suspeito

Editoria: Polícia