15/05/2017 - 14h04min

Campus Naviraí abre inscrições para Festival de Arte e Cultura do IFMS

[ FOTO: arquivo ] Campus de Naviraí será a sede do Festival neste mês de maio



O Campus Naviraí do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta quarta-feira, 10, as inscrições para o Festival de Arte e Cultura, evento aberto ao público e gratuito que será realizado entre 23 e 26 de maio.



A programação prevê espetáculos teatrais, apresentações musicais, além de oficinas de mágica, teatro e criação poética.



As pré-inscrições para as oficinas devem ser feitas na página do Festival, onde também é possível conferir os detalhes da programação.



Programação – A abertura oficial do evento está prevista para o dia 23, às 19h, no Auditório do Campus Naviraí. Em seguida, será encenado o espetáculo teatral “A desvantagem de ter duas cabeças”, uma criação do grupo de teatro do IFMS.



As atividades no dia 24 terão início às 14h, também no auditório, com a Oficina de Artes Mágicas oferecida por Rick Thibau. A oficina é dirigida a interessados e simpatizantes do ilusionismo e das artes cênicas. Uma segunda turma foi aberta na quinta-feira, 25.



Às 16h15, será oferecida a Oficina de Teatro, com Yago Garcia. A partir das 20h, no Perpétua Café Brechó (Av. Dourados, 512), será realizado o “Labirinto de Histórias”, com Aline Duenha e alunos do curso de qualificação profissional de Contador de Histórias.



No terceiro dia do evento, 25, será realizada a Oficina de Criação Poética, com Márcio Nunes, na sede do IFMS, das 14 às 17 horas.



Na sequência, às 16h30, o Teatral Grupo de Risco, de Campo Grande(MS), apresenta o espetáculo teatral “A princesa engasgada”, com ambientação na Idade Média, quando as companhias viajavam pelo interior dos países europeus se apresentando em carroças. A peça será encenada no Teatro de Arena do Campus.



Na sexta-feira, 26, será apresentado “O divertido Mundo Mágico de Rick Thibau”, às 19h, no pátio do Campus. O espetáculo de encerramento será um show musical com a banda do IFMS, liderada por Fernando Messias, professor que coordena um projeto de musicalização.



Evento – Esta é a segunda edição do Festival de Arte e Cultura do IFMS. A partir de agosto, o evento também será realizado nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã.



Nas programações, estão previstas ações articuladas ao folclore, tradições culturais, cultura afro-brasileira e indígena, além de manifestações populares e eruditas, como música, literatura, artes visuais e dança.



Com fomento do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação do IFMS, o evento é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex).



O pró-reitor, Airton Vinholi Junior, destaca o envolvimento do público com o Festival. “O evento já nasceu com grande relevância para os municípios, com grande aceitação e adesão da comunidade”, destacou.



Em 2016, o Festival de Arte e Cultura foi realizado nos campi Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.



Ascom/IFMS

Fonte: Assessoria de Imprensa

