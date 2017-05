15/05/2017 - 18h01min

Onevan participa de aniversários de municípios no Cone Sul, Vale do Ivinhema e Norte

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, visitou diversos municípios, neste final de semana, os quais celebraram aniversários de emancipação político-administrativa.



Aniversários

Onevan de Matos esteve presente em desfiles cívicos, festas do peão e festivais gastronômicos nos municípios de São Gabriel do Oeste, Deodápolis, Taquarussu, Itaquiraí e Mundo Novo.



O deputado estadual cumprimentou e reviu amigos, bem como recebeu novas reivindicações em prol dos municípios.



"Fiquei absolutamente honrado em participar das festas e solenidades em comemoração aos aniversários dos municípios de nosso Estado, os quais represento na Assembleia Legislativa, destino emendas parlamentares e trabalho para viabilizar novos investimentos e obras", destacou Onevan.



São Gabriel do Oeste

Onevan esteve no município na quinta-feira, onde participou dos festejos cívicos em comemoração ao 37º aniversário de São Gabriel do Oeste.



Onevan foi recebido pelo prefeito Jeferson Tomazoni, a vice-prefeita Ivone Pierezan, os vereadores Roberto Emiliani, Valdecir Malacarne, Vagner Trindade, Luizinho do Ferro Velho e Rose Advogada, o secretário Juninho Gazineu (Infraestrutura e Serviços Públicos), dentre outros amigos.



Deodápolis

Na noite de sexta-feira, o deputado participou da Festa do Peão – evento que está incluso no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul por proposição de Onevan –, alusiva ao 41º aniversário de Deodápolis.



O parlamentar foi recebido pelo prefeito Valdir Sartor, a primeira-dama Lurdes Sartor, os vereadores Professor Francisco e Juninho Lima, o secretário Adriano Pimentel (Educação) e o amigo Valdir Santana.



Taquarussu

Onevan também prestigiou a Festa do Peão em comemoração ao aniversário de 37 anos de Taquarussu, onde foi recebido pelo prefeito Roberto Nem, a primeira-dama Ana Maria Almeida, o vice-prefeito Edson Guagliano e pelos vereadores Sandro Felix e Santina Ferreira Lima.



Itaquiraí

Na manhã de domingo, o deputado estadual acompanhou o prefeito Ricardo Fávaro, vereadores e secretários municipais da inauguração da arquibancada coberta do Estádio Municipal Carminatão, que marcou os festejos de 37º aniversário de emancipação político-administrativa do município.



Mundo Novo

Onevan também participou, no domingo, da Festa Gastronômica do Peixe, alusiva ao aniversário de 41 anos de Mundo Novo.



O parlamentar foi recebido pelo prefeito Valdomiro Sobrinho, pela vice-prefeita Rosária Lucca Andrade, pelos vereadores José Eduardo Bertipáglia e Nilva da Silva Ramos Oliveira e pela amiga Kátia Garicoix (Agraer).



