Chama realizou sorteio da promoção Churrascão do Paizão- VEJA GANHADORES

O Supermercado Chama, realizou na tarde do último sábado (12), o sorteio da promoção Churrascão do Paizão.



O sorteio foi feito para os clientes que compraram acima de 50 reais em uma das três lojas Supermercados Chama e preencheram cupom. O sorteio foi realizado na loja centro, Avenida Iguatemi, 345.



Foram sorteados 05 kits churrasco aos clientes que fizeram suas compras acima de R$ 50,00, em uma das três lojas Supermercados Chama, sendo que no primeiro prêmio o ganhador levou pra casa, uma Churrasqueira, 02 espetos, uma grelha, um saco de carvão, 05 kg de costela, 01 kg de linguiça, uma caixa de cerveja em lata e 02 refrigerantes de 02 litros.



Do segundo ao quinto prêmio foram sorteados, um saco de carvão, 05 kg de costela, 01 kg de linguiça, uma caixa de cerveja em lata e 02 refrigerantes de 02 litros.



RELAÇÃO DOS FELIZES GANHADORES



1º Prêmio: Sidney R. Botura – Naviraí



2º Prêmio: Suellen Leite – Iguatemi



3º Prêmio: Carol Ricci – Naviraí



4º Prêmio: Edson Aparecido – Iguatemi



5º Prêmio: Claudemir Bratfiche – Naviraí

AGRADECIMENTOS

Ao final do sorteio o empresário Fabinho Chagas que coordenou o sorteio dos prêmios, aproveitou a presença da imprensa para agradecer a todos os seus clientes, fornecedores, amigos e colaboradores que fizeram desta promoção um grande sucesso.



"Em todas as datas especiais estaremos realizando este tipo de ação, visando dar prêmios aos nossos clientes", destacou Fábio





Ascom Grupo Chama





Fonte: Assessoria de Imprensa

