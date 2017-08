15/08/2017 - 14h30min

Deputado Onevan garante novo autoclave para Hospital aqui de Naviraí

[ FOTO: F.Ortega ] Deputado falou ao Secretário da importância do aparelho para Naviraí



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), assegurou, nesta manhã, junto ao Governo do Estado um novo aparelho autoclave para o Hospital Municipal de Naviraí.



Audiência

Onevan esteve reunido em audiência com o secretário Nélson Tavares (Saúde), onde expôs as principais necessidades do Hospital Municipal e da estrutura de Saúde de Naviraí. Dentre outros assuntos abordados, Onevan destacou a necessidade da regionalização da Saúde no município.



“Expliquei ao secretário sobre a necessidade de regionalizarmos o atendimento de Saúde em Naviraí, especialmente para que o município consiga atender a alta demanda e ofereça um serviço de qualidade que a população deve receber do poder público”, pontuou Onevan de Matos.



Autoclave

O deputado estadual pleiteou ao secretário – e teve acolhida sua solicitação – a disponibilização de um novo aparelho autoclave para o Hospital Municipal de Naviraí – equipamento indispensável para a esterilização de materiais médico-hospitalares e o funcionamento do centro cirúrgico.



“O autoclave que está em uso é precário, de modo que não atende as necessidades do hospital. Esta situação causa prejuízos à unidade hospitalar e, consequentemente, à população e que já ocasionou a suspensão de diversos procedimentos médicos e cirúrgicos. Agradeço ao secretário Nelson Tavares e ao governador Reinaldo Azambuja por mais este investimento”, complementou o deputado estadual.



Agenda do Secretário

Onevan de Matos convidou o secretário Nélson Tavares a visitar Naviraí e conhecer detalhadamente a estrutura de Saúde do município – o que possibilitará novas parcerias e investimentos do Governo do Estado no Município. O secretário deverá visitar o município até o mês de setembro.



“Estou extremamente satisfeito com os resultados desta audiência, tendo em vista que a Secretaria de Saúde já analisa o processo de regionalização da Saúde de Naviraí, obtive um novo aparelho autoclave para o Hospital Municipal e pré-agendamos uma visita do secretário em Naviraí”, resumiu o deputado estadual Onevan de Matos.



