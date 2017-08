15/08/2017 - 15h15min

Presidente agradece parcerias e diz que almoço foi sucesso

O presidente da Rotary Club de Naviraí, Jairo Borgato, gestão 2017/18, esta semana agradeceu aos parceiros do evento, afirmando que o almoço que aconteceu na Casa da Amizade no último dia 06 superou expectativas e mais uma vez foi sucesso.



Jairo comentou que o 5º Leitão do Rotary já se tornou tradição na cidade e que mesmo com outros eventos no município todos os 250 convites foram adquiridos pelas pessoas que gostam de saborear em leitão.



“Fizemos um numero limitado de convite e deu para atender os nossos amigos que mais uma vez prestigiaram esta ação do Rotary”, comentou.



Borgato aproveitou para agradecer os parceiros que ajudaram na realização do almoço. “São bastante e só nos resta agradecer”, dizendo que “sem os apoiadores não seria possível realizar este evento que terá parte da renda direcionada ao nosso Banco de Cadeiras de Rodas”, explicou o presidente.



“Como sempre tivemos a participação das senhoras da Casa da Amizade que são as eternas parceiras e todos os companheiros da nossa entidade”, lembrou Borgato, enaltecendo os associados que segundo ele estão sempre presentes e são verdadeiros guerreiros.



O Presidente lembrou que durante o almoço aconteceu um leilão de pequenas prendas e que teve uma participação e colaboração bem significativa das pessoas que arremataram alguns bens como panelas, vara de pesca, Wiski, entre outros itens. “Foi um leilão objetivo sem muita demora que teve um bom resultado”, agradeceu Borgato.



Jairo Borgato encerrou afirmando que após o sucesso desta promoção, o clube já está se movimentando para o grande evento em prol do Hospital de Câncer de Barretos que acontecerá aqui em Naviraí, no Parque de Exposição no dia 01 de setembro e o Rotary mais uma vez fará o famoso “Costelão do Rotary.

Os ingressos para o almoço já estão a venda. (As fotos do evento estão nos sites Tanamidianavirai e Festadodia)



