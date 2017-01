16/01/2017 - 08h34min

Estrada da Balsinha vira rodovia MS-290 e será pavimentada

[ FOTO: Divulgação ] Estadualizada no final de 2014, a conhecida Estrada da Balsinha, agora rodovia MS-290, deverá ser asfaltada em breve.



Depois que as lideranças políticas fizeram uma grande mobilização, destacando-se dentre eles, os deputados estaduais Onevan de Matos (PSDB), Paulo Corrêa (PR) e Mara Caseiro (PSDB), lutando em busca da estadualização da Estrada da Balsinha, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ficou sensibilizado e transformou a via em MS-290.



Em ato contínuo, em sua visita ao município, no ano passado, o governador Azambuja anunciou que o pedido dos estudos para orçar a obra de pavimentação da via, para depois ordenar o processo de licitação. Em seguida deve ser expedida a ordem de serviços que deve beneficiar a economia de Naviraí e de vários municípios do Cone Sul.



O deputado Onevan de Matos buscou o apoio dos parlamentares da Assembleia Legislativa para aprovar o projeto de estadualização e, após o pedido dos membros dos poderes executivo (Prefeitura) e Legislativo (vereadores), conversou com o governador para agilizar o processo que deve beneficiar diretamente Naviraí, Iguatemi e Itaquirai, e que pode se transformar em um corredor de exportação entre Nova Andradina e o Paraguai, ligando á MS-290 (Estrada da Balsinha até as rodovias MS-141, BR-163, MS-180 e MS-295.



ESTADUALIZAÇÃO

A Estrada da Balsinha, que interliga Naviraí, Itaquirai e Iguatemi, foi estadualizada no final de 2014, após a mobilização política que envolveu prefeitos, produtores rurais, industrias, associações comerciais, vereadores e toda a classe política do Cone Sul do Estado.



Na área a ser beneficiada é constante o sofrimento e quem precisa usar a via para escoar as produções de grãos, da pecuária, da cana e de leite. “As condições da Estrada da Balsinha eram péssimas e em tempos de chuva vários trechos ficavam intransitáveis”, relembra o industrial naviraiense Nelson Donadel, que ousou implantar a destilaria Dcoil, na área rural de Iguatemi, bem próximo da cidade de Naviraí.



O asfaltamento da Estrada da Balsinha deve garantir o desenvolvimento do Cone Sul do Estado, dando mais segurança aos usuários, o fortalecimento da produção, a diminuição dos custos de transporte. Será o investimento numa rodovia de integração e produção de riquezas de uma importante região de Mato Grosso do Sul.



SulNews

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Estrada da Balsinha MS-290

Editoria: Naviraí