16/01/2017

Restituição do IR é paga a 2 mil contribuintes de MS hoje(16)

[ FOTO: Reprodução ] Receita Federal libera hoje restituição do IR para 2 mil contribuintes.



Em Mato Grosso do Sul, 2,3 mil contribuintes recebem hoje (16) restituições do Imposto de Renda. De acordo com a Receita Federal serão depositados R$ 4,3 milhões no Estado, referentes lote residual de restituições do Imposto de Renda 2016. O montante estará disponível em conta bancária para saque durante um ano.



O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2011 a 2015. Para conferir se está incluso no lote de restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receita fone, no 146.



Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração, verificar se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento e, caso haja, fazer a auto regularização, mediante entrega de declaração retificadora.



A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não resgatar o saldo no período, deverá solicitar o valor na página da Receita Federal, através do Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.



Caso o valor não seja creditado no prazo, o contribuinte pode procurar uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.



Campo Grande News

