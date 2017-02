16/02/2017 - 14h22min

Naviraiense sofre a virada e perde para o Urso em casa

[ FOTO: MarcosMeira ] Naviraiense 1 x 2 Urso de Mundo Novo



Naviraiense e Urso de Mundo Novo se enfrentaram na noite desta quarta-feira, 15 de fevereiro, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A, que foi realizado no estádio Virotão, em Naviraí. Por pecar nas finalizações no primeiro tempo o Naviraiense pagou caro e tomou a virada na etapa final.



1ª ETAPA E GOLS PERDIDOS



O primeiro tempo foi todo de domínio do Naviraiense e o adversário pouco criou. A primeira oportunidade clara de gol foi do Jacaré do Cone Sul, quando aos 16 minutos Jean cruzou da direita e o zagueiro Magrão quase fez contra.



O Naviraiense continuou pressionando e aos 17 minutos Baiano avançou pela direita cruzou rasteiro, o goleiro Roger Paranhos soltou a bola nos pés do atacante Ícaro que, na pequena área, desperdiçou a oportunidade clara de gol.



A pressão do Naviraiense prosseguiu com Marcelo Andrade comandando o setor de meio campo. Aos 27 minutos o meia esquerda cobrou escanteio da esquerda, Ícaro subiu mais que a zaga do Urso, porém cabeceou para fora.



O grito de gol do Jacaré saiu aos 40 minutos, quando Ícaro foi derrubado pelo zagueiro Magrão dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Ícaro cobrou rasteiro no canto direito, Roger Paranhos ainda tocou na bola que foi parar no fundo da rede fazendo 1 a 0 para o Naviraiense.



QUEM NÃO FAZ...



Diferente do que foi a etapa inicial, no segundo tempo foi o adversário que balançou a rede. A máxima do futebol de que “quem não faz leva”, o Naviraiense pegou caro por não ter concluído em gols a maioria das oportunidades criadas.



logo com três minutos de bola rolando no segundo tempo o Urso chegou ao empate. Vacilo do setor defensivo do Naviraiense e Juvenil aproveitou para empatar o confronto em 1 a 1.



O Naviraiense foi em busca do gol, mas não foi eficiente no momento de concluir. Aos 43 minutos a bola sobrou para o atacante Davi marcar o gol da virada e decretar a vitória do Urso, que venceu por 2 a 1. Insatisfeita, a torcida vaiou o Naviraiense após o apito final do árbitro.



Com o revés, o Naviraiense terá que buscar pontos fora de casa. No próximo sábado (18/02), o Jacaré joga no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, às 18 horas, diante do Corumbaense.



Já o Urso joga em casa no domingo (19/02), quando recebe o Sete de Setembro na Toca do Urso, em Mundo Novo às 15 horas.



FICHA TÉCNICA



Naviraiense 1 x 2 Urso de Mundo Novo



Local: Estádio José Cândido dos Santos (Virotão)



Público e renda: Não divulgados



Árbitro: Hudson Muchiutti Hernandes



Assistentes: Marcos dos Santos Brito e Edmar Santos da Silva



4º árbitro: Neuri Antônio Pryzbulinski



NAVIRAIENSE: Bruno; Iury Fenker (Douglas), Bruno Santos, Leandro Mancha e Guto; Basílio (Baiano), Dunguinha (David), Jackson e Marcelo Andrade; Ícaro e Jean. Técnico: Rony Aguilar.



URSO: Roger Paranhos; Dhony Gaúcho, Mário, João Paraná (Paulo Cesar) e Magrão; Leto, André, Batata e Davi; Paulinho (Marlon) e Juvenil (Falcão). Técnico: Jandaia Caetano.



Fonte: Assessoria de Imprensa

