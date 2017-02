16/02/2017 - 14h29min

Agência da Caixa em Naviraí abrirá aos sábados para trabalhador sacar FGTS

[ FOTO: Divulgação ] A agência local vai abrir aos sábados para atender a demanda.



Governo Federal divulgou nesta semana calendário de saques do FGTS pelos trabalhadores. E para fazer esse atendimento a Caixa Econômica Federal terá um atendimento especial. E Naviraí, de acordo com confirmação feita pela direção, a agência local vai abrir aos sábados para atender a demanda.



Além de Naviraí, em Mato Grosso do Sul outras 35 agências abrirão em quatro sábados, de março a julho, para atender a trabalhadores interessados em sacar dinheiro de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



As agências ficarão abertas nos seguintes sábados: 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. O horário de funcionamento será das 9h às 15h.



Nesta semana, de quarta (15) até sexta (17), as agências da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo, a partir das 9h, para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre os saques das contas inativas do FGTS. No próximo sábado (18), elas também vão estar abertas, mas apenas para tirar dúvidas.



Portanto, durante esta semana os trabalhadores vão poder apenas tirar dúvidas sobre os saques nas agências da Caixa. Os saques serão liberados a partir de 10 de março e seguem até julho, dependendo do mês em que o titular da conta nasceu.



CALENDÁRIO



As informações foram divulgadas nesta terça (14) pelo presidente da Caixa, Gilberto Occhi, em cerimônia no Palácio do Planalto para anúncio do calendário para os saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



Os saques serão liberados a partir de 10 de março, mas haverá períodos específicos para que as retiradas sejam feitas, de acordo com a data de aniversário do trabalhador: Para quem faz aniversário em janeiro e fevereiro, os saques podem ser feitos a partir de 10 de março.



No dia 10 de abril, começa o período de saque para quem faz aniversário em março, abril e maio. Quem faz aniversário em junho, julho e agosto começa a sacar no dia 12 de maio.



No dia 16 de junho começam os saques de quem nasceu em setembro, outubro e novembro. E, quem nasceu em dezembro, terá direito a sacar os saldos das contas inativas a partir do dia 14 de julho.



Fonte: Assessoria de Imprensa

