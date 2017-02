16/02/2017 - 15h04min

Onevan pede iluminação de rodovia entre sede do município e UFMS de Naviraí

[ FOTO: FernandoOrtega ] Onevan e Ednei Marcelo Miglioli



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), manteve audiência com o secretário Ednei Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e requereu a iluminação da MS-141 (Naviraí – Ivinhema), no trecho compreendido entre a sede do município de Naviraí e o campi da UFMS.



Iluminação – Onevan explicou ao secretário do Governo do Estado a relevância da obra, visto que além do tráfego normal de veículos que utilizam a rodovia, há elevado número de professores, técnicos administrativos e acadêmicos que se deslocam até a unidade universitária.



"Essa é uma grande reivindicação da comunidade acadêmica da UFMS de Naviraí, que, diante do grande tráfego de veículos, precisa da iluminação da rodovia para maior segurança ao acesso à universidade", explicou o deputado estadual Onevan de Matos.



Duplicação – Desde a construção do campi da UFMS, às margens da MS-141, o deputado estadual Onevan de Matos tem trabalho de forma incansável para garantir mais segurança à comunidade universitária e aos demais usuários da rodovia.



A duplicação do trecho de 3 (três) quilômetros entre a sede do município de Naviraí e a unidade universitária – uma das principais reivindicações de Onevan de Matos ao Governo do Estado – está em fase de conclusão, de modo a garantir maior tranquilidade aos usuários da MS-141.



"O secretário Marcelo Miglioli entendeu o quanto será importante a iluminação deste trecho da rodovia, de modo que, tenho certeza, o Governo do Estado não medirá esforços para atender mais esta obra para a comunidade acadêmica da UFMS e os demais cidadão que utilizam a rodovia.", finalizou Onevan de Matos.



Fernando Ortega



Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Onevan de Matos iluminação de rodovia UFMS de Naviraí

Editoria: Política