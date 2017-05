16/05/2017 - 13h48min

Professor de educação física agride namorada de 16 anos após de fim de namoro

[ FOTO: Midia Max ] Adolescente conseguiu medida protetiva contra professor



A Polícia Civil da cidade de Três Lagoas distante 338 quilômetros de Campo Grande investiga a agressão de um professor de educação física, de 30 anos, a uma adolescente, de 16 anos, depois do término do relacionamento entre eles.



De acordo com a denuncia, a adolescente teria sido agredida por diversas vezes pelo professor, que dá aulas na escola onde a menina estuda. Ela teria sido ameaçada por ele caso contasse alguma coisa aos familiares.



Eles teriam namorado por aproximadamente 1 ano e o professor não aceitava o fim do relacionamento. Segundo o site JP News, na última semana a menina conseguiu uma medida protetiva contra o autor.



No dia 8 de abril ao deixar a residência de amigos, a adolescente teria sido agredida pelo professor com tapas. As agressões foram presenciadas por populares que transitavam na rua. A adolescente disse que as agressões seriam, por causa, do ciúme do autor.



A coordenação da escola afirmou que o professor não ministra mais aulas na instituição de ensino, e que ainda não teria recebido a decisão da Justiça sobre a medida protetiva. De acordo com o diretor da escola, as agressões ocorreram fora da escola e o crime não teria relação com a unidade escolar.



