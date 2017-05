16/05/2017 - 13h53min

Fernando Kamitani assume a Gedec substituindo Luís Bruno

[ FOTO: Navirai Noticias ] Bruno deixa a pasta e Fernando Kamitani será o titular



Com o pedido de desligamento da Gerencia Municipal de Desenvolvimento Econômico de Luís Henrique de Almeida Bruno que alegou problemas familiares, o prefeito Dr. Izauri convidou o servidor colaborador Fernando Kamitani, que já exercia as funções de gerente de Núcleo de Indústria e Comércio naquela pasta.



Fernando Kamitani, de tradicional família naviraiense, é filho de Akira Kamitani, irmão do falecido vice-prefeito Sakae, sendo um homem preparado para esse cargo que ora assume, já tendo sido vice-prefeito de uma cidade do interior paranaense. É casado com Adriana Bressa Kamitani e tem dois filhos.



Exerceu anteriormente cargo de confiança na Copasul, é considerado por muitos um servidor dinâmico, inteligente e com visão administrativa, o que o capacita para aquela gerência de quem a Administração Municipal muito espera no tocante a implantação de novas empresas em nosso município para a geração de empregos e renda às famílias naviraienses.



Em contato com o novo administrador, este adiantou, “Os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em prol deste projeto continuam os micros e pequenos produtores, a agricultura familiar e outras iniciativas empreendedoras encontrarão sempre guarida”, destacou Fernando Kamitani. (Texto: Assessoria de Imprensa da Prefeitura).



