Juventus está disposta a pagar R$ 85 milhões por Rafinha

Rafinha pode estar com os dias contados no Barcelona. Pelo menos é o que garante o diário italiano "Corriere dello Sport", que aponta o interesse da Juventus na contratação do meia brasileiro. De acordo com a publicação, o clube italiano estaria disposto a pagar € 25 milhões (R$ 85 milhões) pela contratação.



A publicação italiana aponta que Giuseppe Marotta, presidente da Juventus, é o mais entusiasmado na contratação de Rafinha. O dirigente considera que o meia brasileiro tem uma grande qualidade individual e ótima personalidade. Por sua vez, Rafinha quer mais oportunidades em campo para ter chances de jogar a Copa do Mundo de 2018.





Com uma lesão no menisco, Rafinha voltará a jogar somente na próxima temporada. Ao todo, na atual temporada o meia brasileiro disputou 28 jogos e marcou sete gols com a camisa do Barcelona. Teve 1570 minutos em campo em jogos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões.

